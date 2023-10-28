İstanbul Ticaret Odası, Cumhuriyetin 100. yılı için binasını kırmızı renkle ışıklandırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında merkez binasının ön cephesini kırmızı renkle ışıklandırdı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına gelişmiş bir ekonomiyle girmek için çalışacaklarını belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılı için İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) boğaziçine bakan merkez binası, kırmızı renkle ışıklandırıldı.

İstanbul iş dünyasını temsil eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Yarımada'da bulunan merkez binasının ön cephesini kırmızı renkle ışıklandırdı. İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda'nın Eminönü merkez binasının boğaziçine bakan ön cephesi 5 Kasım'a kadar 10 gün süreyle 19.00-02.00 saatleri arasında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak kırmızı renklerle aydınlatılacak.

Görsel şölen kapsamında Oda'nın merkez binasına yansıtılan Türk bayrağı, İTO ve 100. yıl logoları ile 'Çok Yaşa Cumhuriyet' sloganı, Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinliklerine eşlik ediyor. Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanırken, İTO Başkanı Şekib Avdagiç de 100. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

"İlham kaynağımız Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ndeki sözü oldu"

Şekib Avdagiç, açıklamasında Türk milletinin 100 yıl önce kazandığı askeri zaferi, 100 yıllık emeğiyle ekonomik bir zaferle taçlandırdığını belirterek, "Bu zorlu yolculukta ilham kaynağımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği, 'Zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle taçlandırılmazsa, elde edilen zaferler payidar olamaz' sözü oldu." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türk iş dünyasının her bir mensubuna Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılına, 100 yıllık kazanımların üzerine nice yüzyıllık kazanımlar ekleme ve Türkiye'yi gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokma görevi düştüğünü kaydetti.

Cumhuriyet'in yeni Türkiye'nin güçlü hedeflerine açılan kapı olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bu kapıdan geçerek, milletçe, 100 yılda yeni bir Türkiye'yi kurduk. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odası olarak biz de bütün imkanlarımızı ve İstanbul'un girişimci gücünü ülkemizin emrine verdik. Bütün üyelerimizle, Cumhuriyet dönemini bir ekonomik kalkınma dönemine çevirmek için kenetlendik" dedi.

Avdagiç, "85 milyonu aşan nüfusumuzla, 35 milyona yaklaşan iş gücümüzle bunu başaracağımıza; 250 milyar doları aşan ihracatımızın ve 900 milyar doları geçen GSYİH'mizin üzerine çok daha büyük bir İkinci Yüzyıl inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet, bizim için insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik refaha erişme demektir"

Şekib Avdagiç, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Çünkü Cumhuriyet, bizim için, geleneksel değerlerimizi modern değerlerle bütünleştiren, kalkınan ve refaha ulaşan bir Türkiye ülküsüdür.

Çünkü Cumhuriyet, bizim için insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik refaha erişme, yerli ve milli üretimde şahlanışa geçme demektir.

Çünkü Cumhuriyet bizim için, milletimizin ebediyen bağımsız ve hür yaşaması demektir.

Biliyoruz ki, Cumhuriyet yaşadıkça, bu ülke ve bu millet başı dik ve alnı açık, muasır medeniyetin öncü bir ülkesi olarak var olacaktır

Onun için İstanbul iş dünyası olarak, 100. yılında bir kez daha diyoruz ki, Çok Yaşa Cumhuriyet." - İSTANBUL