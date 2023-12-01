İto, İstanbul'da Yıllık Enflasyonu Yüzde 73,89 Olarak Hesapladı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, kentte kasım ayında perakende fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı. İstanbul'da yıllık enflasyon ise yüzde 73,89 oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, kentte kasım ayında perakende fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı. İstanbul'da yıllık enflasyon ise yüzde 73,89 oldu.

İTO, kasım ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlar kasımda aylık yüzde 3,79, yıllık 73,89 arttı.

KASIM AYINDA EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCEDE OLDU

Kasımda perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,53, konutta yüzde 4,95, gıdada yüzde 4,84, giyimde yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 arttı. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.52 azalış yaşandı.

TOPTAN FİYAT ARTIŞINDA İNŞAAT MALZEMELERİ YÜZDRE 14,39 İLE BAŞI ÇEKTİ

İTO verilerine göre, toptan fiyat hareketlerini yansıtan endeksi ise kasımda önceki aya göre yüzde 2.94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.1 artış kaydetti.

Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddelerde yüzde 2,87, madenlerde yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,88 artış oldu. İşlenmemiş maddelerde ise yüzde 0,87 azalış yaşandı.