'İtecik Lale'sinin çiçek açtığı alan, koruma altına alındı
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'İtecik Lale'sinin çiçek açtığı alan, koruma altına alındı

UŞAK'ın Kayağıl köyü sınırları içinde olan İtecik Dağı bölgesinde, yılda 1 kez 10-15 gün süreyle çiçek veren lalelerin bulunduğu 5 hektarlık alan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı' ilan edildi.

'İtecik Lale'sinin çiçek açtığı alan, koruma altına alındı
14.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:40

UŞAK'ın Kayağıl köyü sınırları içinde olan İtecik Dağı bölgesinde, yılda 1 kez 10-15 gün süreyle çiçek veren lalelerin bulunduğu 5 hektarlık alan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı' ilan edildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaptığı açıklama ile kentteki doğal güzellikleri keşfedip, gelecek nesillere ulaştırmak ve tanıtmak için çaba harcadıklarını anlatarak, 1200 metre yüksekliğe sahip İtecik Dağı'nda yetişen, bir şakayık türü olan 'Paeonia Peregrina' çiçeğinin kente değer katan güzellikler arasında yer aldığını ifade etti. Vali Funda Kocabıyık, "Hemşehrilerimizin 'İtecik Lalesi' olarak adlandırdığı ve her yıl bahar aylarında açan koruma altındaki çiçeğin bulunduğu yaklaşık 5 hektar alan, Tarım ve Orman Bakanlığı'mız tarafından 'İtecik Lalesi Tabiatı Koruma Alanı' olarak ilan edildi" dedi.Bölgedeki çiçek varlığının devamlılığının sağlanması için çalıştıklarını kaydeden Vali Kocabıyık, "Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan Kayaağıl köyü sınırları içerisinde kalan İtecik Dağı'nda dar bir alanda yetişen 'İtecik Lalesi', kayalık ve çalılık dar bir alanda görülmekte. Bahar döneminde, özel tedbirler alınarak korunan lalenin, patatese benzeyen yumruları, toprağın 25-75 santimetre altında bulunuyor. Uşak'ta doğal olarak yalnızca bu alanda yetişen koruma altındaki, lale 10- 15 gün süreyle çiçek veriyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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