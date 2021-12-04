İtalya'da son 24 saatte 16 bin 632 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 636 bin 592 testte 16 bin 632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 5 milyon 94 bin 72'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 223 bin 718'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 732'ye çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 artarak 134 bin 152'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 988 artışla 4 milyon 736 bin 202'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 97 milyon 959 bin 273 bin doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 752 bin 535 oldu. Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 7 milyon 992 bin 913 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, vakalardaki artışlar sebebiyle Roma Belediyesi'nin kararıyla alışveriş yapılan mağazaların olduğu caddeler ile kalabalıkların oluştuğu önemli meydan ve anıtların olduğu açık hava yerler için de getirilen maske kullanımı zorunluluğu bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kuzeydeki Milano, Bergamo ve Bologna gibi kentlerde de yılbaşı tatil dönemi sonuna kadar açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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