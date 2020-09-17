İtalya'da son 24 saatte 1585 yeni koronavirüs vakası
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İtalya'da son 24 saatte 1585 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1585 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 1585 yeni koronavirüs vakası
17.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:26

İtalya'da son 24 saatte 1585 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 293 bin 25'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1585 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 13 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 293 bin 25'e, toplam can kaybı ise 35 bin 658'e ulaştı. Ülkede 215 bin 954 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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