İtalya Başbakanı'ndan Libya'ya Sürpriz Ziyaret

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İsmini açıklamak istemeyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) milletvekilinden alınan bilgiye göre, Conte, General Halife Hafter ile görüşmek üzere kendisine eşlik eden heyetle Bingazi kentine geldi.

Conte'nin ziyaretinin "Hafter'i 12-13 Kasım'da (yarın ve salı günü) İtalya'nın Palermo kentinde yapılması planlanan Libya Konferansı'na katılmaya ikna etme" amacı taşıdığını belirten Libyalı vekil, Roma yönetiminin "Libya'daki önemli taraflardan birinin katılmadığı bir toplantının başarılı olamayacağı" şeklinde bir kanaate sahip olduğunu aktardı.

Hafter'in konferansa katılmama kararının arkasında "İtalya hükümetinin son zamanlarda Hafter ve Libya'ya büyük düşmanlık sergilemesi, buna karşılık Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) desteklemesi", "İtalya'nın Libya'nın güneyinde askeri bir üs kurma çabası" gibi sebepler bulunduğunu kaydeden vekil, Hafter'in İtalya'daki konferansa katılımının "Fransa'nın gerçekleştirdiği Paris Zirvesi'nin başarısızlığı" gibi bir anlama geleceğini, halbuki Fransa'nın Hafter ve güçlerinin önemli destekçilerinden olduğunu belirtti.

Rus haber ajansı Sputnik'in dün Hafter güçlerine dayandırdığı bir haberde, Hafter'in İtalya'daki Libya Konferansı'na katılmayacağı yönünde bilgiler yer almıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.