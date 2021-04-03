İsveç'te İslamofobik saldırıya uğrayanlar çoğunlukla tehdit ve tacize maruz kalıyor

İsveç Suç Araştırma Konseyi ülkede İslamofobik saldırıya uğrayanların genellikle tehdit ve taciz edildiklerini bildirdi.

İsveç Suç Araştırma Konseyi ülkede İslamofobik saldırıya uğrayanların genellikle tehdit ve taciz edildiklerini bildirdi.

Konsey, 2016-2018'de İslamofobik saldırıya uğrayan 500 kişinin raporunu hükümete sundu. Raporda, saldırıya uğrayanların çoğunluğunun tehdit ve taciz suçuna maruz kaldığı bildirildi.

Konseyin araştırmacısı Johanna Olseryd, "Saldırıya uğrayanlarda belirli bir Müslüman tipi yok. Her Müslüman saldırıya uğrayabilir. Dini kıyafetler giyen ve Müslümanlığı ile medyada ön plana çıkanlara ise saldırı olasılığı daha artıyor." ifadelerini kullandı.

En çok İslamofobik saldırıya uğrayanların başörtülü kadınlar olduğuna da dikkati çeken Olseryd, "Müslüman kadınlar başörtüsü takmalarından dolayı, sokakta ve sosyal medyada sıkça İslamofobik saldırıya uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konseyin diğer araştırmacısı Lisa Wallin ise Müslümanların İslamofobik nefret saldırısına maruz kalacağı korkusuyla siyasetten uzak durma eğiliminde olduklarını belirtti.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Eşitlik Bakanı Marta Stenevi de raporla ilgili değerlendirmesinde "Müslüman kadınların nasıl saldırıya uğradığı, başörtüsünün nasıl zorla çıkarılıp yerlere atıldığı, yüzlerine tükürülüp hakaretlere maruz kaldığı raporda yer alıyor. Bunları dehşet verici buluyorum ve daha kapsamlı bir raporla hükümetin bu konuda ivedilikle çalışmasını uygun buluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş