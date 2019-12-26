: İstanbul sera ürünlerinden uzak durun, topraktan çıkarılmış sebze ve meyvelerde vitamin, mineral var

26.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:55

'Sera ürünlerinden uzak durun, topraktan çıkarılmış sebze ve meyvelerde vitamin, mineral var'

Buse ÖZEL ? Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA) TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk mevsiminde tüketilmeyen sebzelere karşı uyardı. Erk özellikle domatesin 12 ay tüketildiğini ancak serada üretilen sebze ve meyvelerin topraktan gerekli vitamin ve mineralleri alamadığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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