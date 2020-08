İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL KUNDAKLAYAN KİŞİ KAMERADA GAZİOSMANPAŞA'da otomobili kundaklayan kişi Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA'da otomobili kundaklayan kişi Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Şüphelinin istasyondan benzin aldığı ve daha sonra otomobili yaktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa, Pazariçi Mahallesi Açık Sokak'ta 12 Ağustosta saat 02.00 sıralarında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangını vatandaşlar söndürürken polis, olay yerinin yakınında tabanca şarjörü, mermi ve benzin kokan pet şişe buldu. Harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucunda olayı Burak Can M. (19) isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Burak Can M. 14 Ağustos Cuma günü Büyükçekmece Ekinoba Mahallesinde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Burak Can M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin otomobili kundakladığı anlar ve kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli önce istasyondan benzin alıyor. Daha sonra sokağa gelen şüpheli aracı ateşe vererek kaçıyor.

Kaynak: DHA