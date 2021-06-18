İstanbul'da yağmur yağıyor mu, kaç gün yağacak? 18 Haziran İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak?
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İstanbul'da yağmur yağıyor mu, kaç gün yağacak? 18 Haziran İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak?

İstanbul'da yağmur yağıyor mu, kaç gün yağacak? 18 Haziran İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak?
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İstanbul'da yağmur ve soğuğun kendini göstermesiyle birlikte havalarda eksi dereceleri göstermeye başladı. Cuma gününden itibaren İstanbul'da hafif hafif kendini gösteren yağmur, lapa lapa yağmaya başladı. İstanbul'da yağmur yağıyor mu? İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak? sorusu ise İstanbulluların akıllarında olan soru.

İstanbul'da yoğun yağmurun başlamasının ardından vatandaşlar kaç gün yağmur yağacak? Yağmur ne kadar devam edecek? merak etti.

İSTANBUL'DA YAĞMUR MU YAĞIYOR?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Batı ve Güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MGM UYARI GELDİ!

Beklenen Hadise : Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer : Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı : 18.06.2021 11:00-18.06.2021 22:00

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler : Ulaşımda Aksamalar - Sel - Su Baskını - Yıldırım

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

İSTANBUL'A KAÇ GÜN YAĞMUR YAĞACAK?

Yapılan açıklamaya göre bugün saat 22:00 'a kadar yağmur bazı bölgelerde devam edebilir.

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İstanbul'da yağmur yağıyor mu, kaç gün yağacak? 18 Haziran İstanbul'da kaç gün yağmur yağacak? - Haberler
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