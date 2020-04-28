İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tepeüstü Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Caddesi üzerindeki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, gözetim altına aldıkları evden çıkan Fatih A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin bulundu.

Söz konusu eve düzenlenen operasyonda ise Murat K. ve Suat K. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 14 gram eroin, 1 tabanca ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan 11 kaydı bulunan Murat K. tutuklanırken, diğer 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA