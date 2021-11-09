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Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis ekipleri, 25 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, 25 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aranan bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Son Dakika Haberleri
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