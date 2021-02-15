İstanbul'da kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor

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İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, kentte aralıklarla devam eden kar yağışının da etkisiyle trafik akışında ve toplu ulaşımda yoğunluk dikkati çekti. Kısıtlama öncesi evlerine yetişmeye çalışan vatandaşların alışveriş yaptığı görüldü.

Beykoz'da çok sayıda iş yerinin saat 20.00 itibarıyla faaliyetlerine son verdiği görülürken, benzin istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Üsküdar'da yaya ve araç trafiği ilçe merkezinde yoğunlaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 20.15 itibarıyla yüzde 36 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu, D-100 kara yolunda ve TEM otoyolunun Avrupa Yakası bölümünde yaşanıyor.

Kentte kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için ilçe belediyelerinin çalışmaları sürüyor. Öte yandan yağışın etkili olduğu ilçelerde ara sokaklarda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel