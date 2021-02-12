İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı
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İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı

12.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:02

Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen ve cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kıran ehliyetsiz magandaya 12 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle "makas" atarak ilerleyen ve cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kıran ehliyetsiz magandaya 12 bin 390 lira idari para cezası kesildi. Magandanın 2 yıla kadar hapisle yargılanacağı öğrenildi.

Avcılar Firüzköy Bulvarı üzerinde dün 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden genç bir sürücü, araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille çıkan kadın sürücünün önüne kırmış ve kazaya neden olmuştu. Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları, kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçmıştı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın, koşarak magandaları kovalamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 16 ZY 0496 plakalı araç sürücüsü G.T.'yi (17) yakaladı.

12 BİN 390 LİRA CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ 2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubeye götürülen magandaya "sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak"tan 2 bin 698 lira, "makas atmak" maddesinden bin 339 lira, "ters yön" maddesinden bin 339 lira, "el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi-drift" maddesinden 6 bin 700 lira ve "trafik kazalarına karışanların kaza mahallinde durmaması, kaza yeri terk" maddesinden 314 lira olmak üzere toplam 12 bin 390 lira idari para ceza uygulandı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü G.T.'ye sevk edildiği Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden de adli işlem yapıldı. Sürücü 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı
İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı
İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı
İstanbul'da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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