İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM TARTIŞMASI; İLÇEDEN İLÇEYE FİYAT FARKI OLABİLİR

İstanbul'da ekmeğe kısa süre önce zam gelmesine rağmen fırıncılar oranı yetersiz buldu. Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmek üretimi konusunda sorunlar yaşandığını söyledi. Kolivar, 15 gün içerisinde un fiyatının 360 lira olduğunu söyledi. Un fiyatı Ağustos ayında ise 170 liraydı. Maliyetlerin kontrol edilemeyecek düzeyde arttığını belirten Kolivar, yeni fiyatların semtten semte değişeceğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ'TA 5 LİRA, BAYRAMPAŞA'DA 4 LİRA OLACAK"

"230 GRAM EKMEĞİN 3 TL OLMASI GERÇEKÇİ BİR RAKAM OLUR"

FIRINCILAR FEDERASYONU: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları her gün değişmektedir. Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet