Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı

29.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:48

Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da, E-5 Haliç Köprüsü sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da, E-5 Haliç Köprüsü sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla yollar boş kaldı. Saat 10.00 itibariyle kısıtlama sona ererken, kısıtlama sabahında yollar, Eminönü Meydan ve Haliç Köprüsü boş kaldı. Boş kalan alanlar ise havadan görüntülendi.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında yolar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA

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