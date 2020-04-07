İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'ndeki yürüttükleri asayiş uygulaması sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyi durdurdu. Polis ekipleri şüphelilerin vermiş olduğu H.U. ve S.Ş. adına düzenlenmiş kimliklerin sahte olduğunu belirledi.

Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz K. ile 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA