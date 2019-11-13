İstanbul'da 0-4 yaş çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım teklifi

13.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:04

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, 4 yaş altı çocuğu olan annelerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasıyla ilgili teklifi, 5 ay sonra bir kez daha belediye meclis gündemine sundu. TÜİK verilerine göre; İstanbul'da, 4 yaş altında bir milyon 152 bin 651 çocuk bulunuyor.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından, 13 Mayıs 2019 tarihinde Meclis Başkanlığı'na verilen teklif yeniden gündemde. Mayıs ayında komisyona havale eden teklifte, 4 yaş altı çocuğu olan annelerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması yer almıştı. İstanbul'da ikamet eden 12 yaşından (yaklaşık olarak 1 milyon civarında) küçük çocukların da toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması önerilen teklifte, TÜİK verilerine göre İstanbul'da 4 yaş ve altında 1 milyon 152 bin 651 tane çocuk olduğu, bu çocukların annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi ve hizmet alınan toplu taşıma kuruluşlarının uğradıkları kayıpların ise belediye bütçesinden karşılanması istenmişti.

KOMİSYON REVİZE ETTİTeklifle ilgili komisyon raporu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İBB Başkanlığı'na vekalet ettiği dönemde, 15 Mayıs 2019 tarihinde İBB Meclisi'nde müzakereye açılmıştı. AK Partili üyelerin çoğunlukta olduğu hukuk, tarife, plan ve bütçe komisyonlarının hazırladığı ortak raporla, teklif uygun görülmemişti. Raporda, söz konusu ücretsiz yolculuk için yasal düzenleme yapılması gerektiği bildirilmişti. Rapor müzakereye açıldığında AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Muhammet Kaynar söz alarak, "Önerimizi şu şekilde revize ediyoruz. Uygulanacak yöntemi belirlemek üzere, 'teklif için başkanlık makamının yetkilendirilmesi' şeklinde oylanmasını arz ederim" demişti. Teklif, 15 Mayıs 2019 günü oy birliğiyle, başkanlık makamına gönderilmişti.5 AY SONRA YİNE GÜNDEMDESöz konusu teklif 5 ay sonra, 11 Kasım 2019 günü yeniden İBB Meclis gündemine sunuldu ve komisyona havale edildi. Ancak bu kez teklifte sadece, "4 yaş altında çocukları olan anneler" denildi. 12 yaş altı çocukların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması önerisi ise teklifte yer almadı. Komisyonun hazırlayacağı raporun bu hafta ya da gelecek hafta meclis gündemine gelmesi bekleniyor.İBB "YASAL DÜZENLEMEYE GEREK YOK"

İBB yetkilileri, küçük çocuklu annelerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması konusunda, yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını düşündüklerini bu nedenle teklifi meclis gündemine sunduklarını söylediler. Yetkililer, "Dini ve resmi bayramlarda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması için meclis kararı yeterli oluyor. Bu konunun da ondan farklı olmadığını düşünüyoruz. Meclisin kararı ile 4 yaş altında çocuğu olan anneler toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek" dedi.

Kaynak: DHA