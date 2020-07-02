İstanbul Barosu Avukat Çağlayan'da: "Savunma Susmayacak"
İstanbul Barosu'nun çağrısıyla avukatlar, Adalet Sarayı'nın önündeki Çağlayan Meydanı'nı doldurdu.
02.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:17
İstanbul Barosu'nun çağrısıyla avukatlar, Adalet Sarayı'nın önündeki Çağlayan Meydanı'nı doldurdu. İstanbul Barosu Başkanı, "çoklu baro" değişikliğinin 2010 Referandumu öncesinde de gündemde olduğuna dikkat çekti; bu fikrin patentinin FETÖ olarak tarif edilen Gülen cemaatine ait olduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com