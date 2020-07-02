İstanbul Barosu Avukat Çağlayan'da: "Savunma Susmayacak" İstanbul Barosu'nun çağrısıyla avukatlar, Adalet Sarayı'nın önündeki Çağlayan Meydanı'nı doldurdu.

İstanbul Barosu'nun çağrısıyla avukatlar, Adalet Sarayı'nın önündeki Çağlayan Meydanı'nı doldurdu. İstanbul Barosu Başkanı, "çoklu baro" değişikliğinin 2010 Referandumu öncesinde de gündemde olduğuna dikkat çekti; bu fikrin patentinin FETÖ olarak tarif edilen Gülen cemaatine ait olduğunu söyledi

Kaynak: DailyMotion.com