İsrail Sandık Başında

– İsrail'de halk 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için sandık başında. Yerel saat ile 07: 00'de başlayan oy verme işlemleri 22: 00'ye kadar sürecek.

Devam eden bu seçim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Binyamin 'Benny' Gantz arasındaki bir yarış olarak görülüyor. Kamuoyu araştırmaları az farkla da olsa Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u önde gösteriyor.

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, oy kullanma yerel saat ile 07: 00 itibariyle başladı. Ülke genelinde 10 binden fazla oy kullanma noktasının olduğu ve 6.3 milyon seçmenin de oy kullanmasının beklendiği belirtildi.

Önceki İsrail Savunma Bakanı olan ve Yisrael Beiteinu parti lideri Avigdor Lieberman sabah erken saatlerde oyunu kullandı ve "Churchill, 'kötü hükümetlerin oy kullanmayan insanların eseri olduğunu' söylemişti. Umarım halk bu ucuz numaraları biliyordur ve gerçek sağ kanat partilerine oy verirler" dedi.

Kudüs'ün en eski Yahudi Mahallesi olan Mea She'arim'in duvarlarını 'seçim karşıtı' posterlerle donatan İsrail'in 'Ultra-Ortodoks Topluluğu'nun "Siyonist devlete karşıyız ve onların seçimlerinde oy kullanmayız" diyerek yerel saat ile 13: 00'de bir protesto planladığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail Yüksek Seçim Kurulu seçim günü seçim propagandası yapmak yasak olduğu için medyanın politikacılarla röportaj yapmasını yasakladığı bilgisi de haberde yer aldı.

Kaynak: DHA