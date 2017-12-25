İsrail'in Sınır Dışı Ettiği Türk Vatandaşları İstanbul'a Geldi

İsrail güçleri tarafından cuma günü Kudüs'te gözaltına alınan ve bugün sınır dışı edilen Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı, THY'nin TK787 sefer sayılı uçağı ile İstanbul'a geldi.



Genel Havacılık Terminali'ne gelen Gargılı ve Kızılırmak ile Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ilgilendi.



Gargılı ve Kızılırmak'ın yarın Brüksel'e gidecekleri öğrenildi.



Mescid-i Aksa'ya giderken gözaltına alınmışlardı



İsrail güçleri tarafından, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde cuma günü gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç, dün akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.



Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşlarının, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri ay sonuna kadar yasaklandı.





Kızılırmak ile Gargılı, cuma günü yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isterken, Koç ise cuma namazı sonrası Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınmıştı.





İsrail güçleri, Kızılırmak ile Gargılı'ya, "İsrail polisini darp etmek ve polise mukavemette bulunmak", Koç'a da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmak" suçlamalarını yöneltmişti.





3 Türk vatandaşı da cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede polisin suçlamalarını reddetmişti.





Kızılırmak ile Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika'dan geldiği, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında 4 aydır çalıştığı belirtilmişti.