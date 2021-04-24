Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü Isparta'da lastiği patlayan tır önce bariyerlere çarptı sonra karşı yola geçti.

Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü

ISPARTA - Isparta'da lastiği patlayan tır önce bariyerlere çarptı sonra karşı yola geçti. Kazada büyük bir faciadan dönüldü.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Isparta-Keçiborlu karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken lastiği patlayınca orta refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı yola geçti. Kazada şans eseri kimseye zarar gelmezken büyük bir faciadan dönüldü. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından tır bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü
Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada
Freni boşalan İETT otobüsü az kalsın faciaya nede oluyordu! Kaza anı kamerada
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Hadise Burak Sergen Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Abdullah Avcı Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:54:00. #1.15#

title