İspanya'da son 3 günde Kovid-19 salgını nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da son 3 günde Kovid-19 salgını nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 salgını nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 197 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 bin 744 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 197 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 bin 744 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre ülkede vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Ülkede son 3 günde 197 artışla toplam can kaybı 76 bin 525'e, toplam vaka sayısı da 3 milyon 370 bin 256'ya çıktı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 199'a yükselirken, salgının en yoğun görüldüğü yerler Melilla ve Ceuta kentlerinin yanı sıra Navarra, Madrid, Bask ve Endülüs özerk yönetimleri oldu.

Bakanlık mevcut durumda 10 bin 246 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 163'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mansur Yavaş Mario Draghi Süleyman Soylu
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya'da son 3 günde Kovid-19 salgını nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:25:50. #1.14#
title