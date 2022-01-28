İSKİ İstanbul su kesintisi: 28 Ocak 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ocak Cuma İstanbul su kesintisi saatleri...

28 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah,Dikilitaş Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.01.2022 08:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.01.2022 02:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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