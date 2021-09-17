İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi Şiddetli sağanak sonrası yollar ve caddeler göle döndü Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şimşekler şehrin üzerinde ve körfezde görsel şölen oluştururken şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz...

İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli sağanak sonrası yollar ve caddeler göle döndü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şimşekler şehrin üzerinde ve körfezde görsel şölen oluştururken şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun körfezinde yağmur bulutlarının körfeze gelişi ve şimşeklerin çakması körfez üzerinde görsel bir şölene dönüştü. Beraberinde şiddetli sağanak yağmuru da getiren şimşekler ve yıldırımlar nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde elektrikler kesilirken yağmur suları özellikle şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu. İskenderun Adana yolunda birçok araç yolda kalırken şehrin sahil bulvarı ve ara sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Hayatın olumsuz etkilendiği yağış yaklaşık iki saat etkili oldu.

İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Cansu Dere Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Marcao Muslera Arda Turan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 03:46:59. #1.17#