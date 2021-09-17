İskenderun'da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli sağanak sonrası yollar ve caddeler göle döndü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şimşekler şehrin üzerinde ve körfezde görsel şölen oluştururken şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun körfezinde yağmur bulutlarının körfeze gelişi ve şimşeklerin çakması körfez üzerinde görsel bir şölene dönüştü. Beraberinde şiddetli sağanak yağmuru da getiren şimşekler ve yıldırımlar nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde elektrikler kesilirken yağmur suları özellikle şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu. İskenderun Adana yolunda birçok araç yolda kalırken şehrin sahil bulvarı ve ara sokaklarda su taşkınları meydana geldi. Hayatın olumsuz etkilendiği yağış yaklaşık iki saat etkili oldu.