İşitme engelliler için gözlük yaptılar

04.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:07

DÜZCE'de, lise son sınıf öğrencileri Ömer Berkay Biçen ile Dağhan Akyürek, işitme engelli bireylerin toplumda daha hızlı iletişim kurması için sesi yazıya çeviren ve gözlüğe yansıtan sistem geliştirdi. Sesin yazıya çevrilmesi sayesinde işitme engelliler, gözlükteki panellerden cama yansıtılan yazıları okuyabiliyor.

Düzce'de lise son sınıf öğrencileri Ömer Berkay Biçen ile Dağhan Akyürek'in yolları, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde kesişti. İki öğrenci özellikle engelli bireylerin toplumda nasıl daha rahat hareket edeceği ve iletişim kuracağı konusunda çalışma yapmaya başladı. İki öğrenci de işitme engelli bireylerin topluma daha kolay entegre olması ve iletişim kurması için gözlük tasarladı. Gözlük sayesinde cep telefonlarına kurulan yazılım, sesi yazıya dönüştürüyor. Gözlükteki panellerden cama yansıtılan yazılar, işitme engelliler tarafından okunabiliyor.

İki liselinin geliştirdiği gözlük projesinin de içinde yer aldığı video , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medyada "Gençlik nereye gidiyor? sorusunun cevabı müsaadenizle bir video ile vermek isterim" başlığı altında paylaşılınca gözlüğü tasarlayan Ömer Berkay Biçen ile Dağhan Akyürek ilgi odağı haline geldi.Proje hakkında bilgi veren Ömer Berkay Biçen, "Arkadaşımla beraber işitme engelliler için bir gözlük tasarladık. Bir beyin fırtınası çalışması sırasında bu fikri bulduk. Beraber konuşurken bu fikir ortaya çıktı" dedi.Dağhan Akyürek ise, "İşitme engelliler için proje yapmamızın sebebi günlük hayatta iletişim konusunda sıkıntılar çekiyorlar. İşaret dili kaçımız biliyoruz? Ayrıca çok fazla işitme engelli birey var. Okuyarak daha hızlı iletişime geçmenin daha kolay olduğunu düşündüğümüz için bu projeyi yaptık" diye konuştu.

Gözlüğün çalışma prensibi hakkında bilgi veren Akyürek, "Gözlük karşıdan aldığı sesi ardinyo aracılığı ile yazıya çeviriyor. Yazıya çevirdiği bilgiyi ekrana aktarıyor. Ekran sayesinde de gözlük üzerindeki optik sistemden cama yansıyor. O camdan da gözlüğü takan kişi yazıyı okuyup karşıya geri bildirim verebiliyor. Bu sayede iletişime daha kolay geçmiş oluyor" dedi.

Kaynak: DHA