IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi
Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı Afrika kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü helikopter kazasına kendilerinin neden olduğunu öne sürdü.
28.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:56
Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı Afrika kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü olayda sorumluluğu üstlendi.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirilmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com