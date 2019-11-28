IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi
Haberler » Dünya » IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi - Haber

IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı Afrika kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü helikopter kazasına kendilerinin neden olduğunu öne sürdü.

28.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:56
IŞİD, Mali'de 2 helikopterin düşmesi sonucu 13 Fransız askerinin ölmesinde sorumluluğu üstlendi

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Batı kolu Mali'de 13 Fransız askerinin öldüğü olayda sorumluluğu üstlendi.


Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mali'deki Barkhane Operasyonu kapsamında iki helikopterin çarpışması sonucu 13 Fransız askerinin öldüğü bildirilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et