İran Ürettiği Savaş Uçağını Törenle Tanıttı

İran, Kovsar (Kevser) adlı ilk gelişmiş yerli savaş uçağını tanıttı. Uçağın tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani pilot köşküne oturarak uçağı inceledi.

İran medyası, gelişmiş havacılık ve ateş kontrol sistemleriyle donatılmış dördüncü nesil bir savaş uçağı olan Kovsar'ın yerli imkanlarla üretildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin emriyle havalanan uçak, savaş ve eğitim amaçlı tek ve çift kabin olarak kullanılabiliyor.

(Fotoğraflı) - Tahran