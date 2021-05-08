İran sınırında bir erkek cesedi bulundu
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı'nda bir erkek cesedi bulundu.
Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı'nda bir erkek cesedi bulundu.
Türkiye'nin İran sınırında yer alan Küçük Ağrı Dağı'nın Şıpyurdu bölgesinde, bir ceset bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince buradan alınan erkek cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız