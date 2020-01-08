İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
Uçak enkazından detaylar Kazada ölenlerin cenazeleri İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.
08.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:08
Uçak enkazından detaylar
Kazada ölenlerin cenazeleri İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA