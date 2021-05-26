Irak'ta Vataniye Koalisyonu lideri Allavi, uygun ortam oluşturulmazsa seçimleri boykot edeceklerini açıkladı
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Irak'ta Vataniye Koalisyonu lideri Allavi, uygun ortam oluşturulmazsa seçimleri boykot edeceklerini açıkladı

Irak'ta Vataniye Koalisyonu lideri Allavi, uygun ortam oluşturulmazsa seçimleri boykot edeceklerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta eski başbakanlardan, Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, dün gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekerek, uygun ortamın oluşturulmaması halinde ekimde yapılması planlanan seçimleri boykot edeceklerini bildirdi.

Irak'ta eski başbakanlardan, Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, dün gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekerek, uygun ortamın oluşturulmaması halinde ekimde yapılması planlanan seçimleri boykot edeceklerini bildirdi.

Allavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erken seçim tarihi açıklandığında uygun seçim ortamının oluşturulmasının zor olduğunu söylemiştik." ifadesini kullandı.

Ülkede her gün aktivistlere yönelik suikast, bastırma, korkutma ve dünkü gösterilerde olduğu gibi şiddet olaylarının yaşandığını kaydeden Allavi, şöyle devam etti:

"Bugün önümüzde iki seçenek var: ya seçimler ertelenecek ya da uygun ve şeffaf ortam oluşturulmazsa seçimleri boykot edeceğiz."

Irak İnsan Hakları Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başkent Bağdat'ta kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlere yönelik suikast eylemlerini protesto eden göstericilerden 2 kişi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, barışçıl gösterileri desteklediklerini bildirerek, yaşanan şiddet olaylarının araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.

Irak hükümeti, erken genel seçimlerin 10 Ekim'de yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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