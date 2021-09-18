Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi

Lale Camisi önünde düzenlenen törenden görüntüler

Şehit Solak'ın yakınların

Cenaze namazının kılınması

Şehit Solak'ın naaşının askerlerce omuzlanarak cenaze aracına konulması MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle ağır yaralan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için cenaze töreni düzenlendi.