Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi
AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Lale Camisi önünde düzenlenen törenden görüntüler Şehit Solak'ın yakınların Cenaze namazının kılınması Şehit Solak'ın naaşının askerlerce omuzlanarak cenaze aracına konulması MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle ağır yaralan ve tedavi...
Lale Camisi önünde düzenlenen törenden görüntüler
Şehit Solak'ın yakınların
Cenaze namazının kılınması
Şehit Solak'ın naaşının askerlerce omuzlanarak cenaze aracına konulması MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle ağır yaralan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için cenaze töreni düzenlendi.