Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Lale Camisi önünde düzenlenen törenden görüntüler Şehit Solak'ın yakınların Cenaze namazının kılınması Şehit Solak'ın naaşının askerlerce omuzlanarak cenaze aracına konulması MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle ağır yaralan ve tedavi...

Lale Camisi önünde düzenlenen törenden görüntüler

Şehit Solak'ın yakınların

Cenaze namazının kılınması

Şehit Solak'ın naaşının askerlerce omuzlanarak cenaze aracına konulması MUŞ - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle ağır yaralan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi
AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri
Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

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 Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber: Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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