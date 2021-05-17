Irak ile Arap Körfezi arasında elektrik akımı bağlantı projesi hayata geçirilecek
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Irak ile Arap Körfezi arasında elektrik akımı bağlantı projesi hayata geçirilecek

Irak ile Arap Körfezi arasında elektrik akımı bağlantı projesi hayata geçirilecek
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak ile ülkenin güneyindeki Arap Körfezi arasında elektrik akımı bağlantı hattı projesinin bir ay sonra başlatılacağı bildirildi.

Irak ile ülkenin güneyindeki Arap Körfezi arasında elektrik akımı bağlantı hattı projesinin bir ay sonra başlatılacağı bildirildi.

Irak'ın resmi gazetesi Sabah'ta manşetten verilen haberde "Körfez ile Elektrik Akımı Bağlantı Projesi gelecek ay başlayacak." denildi.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet İbadi gazeteye yaptığı açıklamada, "Komşu ülkelerle enerji yatırımını çeşitlendirmeye ve elektrik akımı projelerine önem veriyoruz. Körfez ülkeleri ve Ürdün ile bu konularda anlaşmalar imzalandı." dedi.

Irak'ın Körfez ile elektrik akımı bağlantı projesi kapsamında üzerine düşen sorumlulukların yüzde 81'nin tamamlandığını dile getiren İbadi, söz konusu projeyle ilgili şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Irak ve Kuveyt topraklarında yer alacak elektrik hatları ve projenin mali olarak Körfez Kredi Fonu tarafından karşılanması için anlaşma yapıldı. Söz konusu meblağı ise Elektrik Bakanlığı olarak ileri dönemlerde taksitle ödeyeceğiz. Proje yapımına 1 ay sonra başlanacak."

Iraklı Sözcü, Kuveyt ve Basra Fav bölgesi arasında Zur Elektrik İstasyonunun bağlantı hattı olacağını söyleyerek, 300 kilometre uzunluğundaki bu hattın 220 kilometresinin Kuveyt, geri kalanının da Irak topraklarında bulunduğunu aktardı.

Irak ve Körfez arasındaki elektrik akımı bağlantı projesinin ilk aşamasının 2022'nin yaz aylarında bitmesinin öngörüldüğünü ifade eden İbadi, bu aşamada Basra'ya 500 megavat elektrik verileceğini belirtti.

Ürdün ile de benzer proje

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü, Ürdün ile de elektrik akımı bağlantı projesi anlaşmasının bulunduğunu dile getirerek, söz konusu proje yapımının ABD'li enerji şirketi General Electric'e verildiğini bildirdi.

İbadi, şunları kaydetti:

"Bu projenin başlatılıp tamamlanması ise gerekli para ve kredilerin bulunması bağlı olacak. Şirket, (General Electric) projenin hayata geçirileceği toprakları DEAŞ savaşının kalıntılarından temizledi ve tarama çalışmalarını tamamladı. Projenin ilk aşamasının tamamlanması 26 ayı gerektirecek. Bu kapsamda batıdaki illerimize 150 megavat elektrik verilmesi bekleniyor. Bu miktar ileri zamanlarda 900 megavata yükseltilebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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