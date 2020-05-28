Irak, genel seçimlerin yapılabilmesi için BM'den yardım istedi
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Irak, genel seçimlerin yapılabilmesi için BM'den yardım istedi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin ülkede yapılması planlanan genel seçimler için Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istediği bildirildi.

Irak, genel seçimlerin yapılabilmesi için BM'den yardım istedi
28.05.2020 00:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:09

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin ülkede yapılması planlanan genel seçimler için Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istediği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazimi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Irak Başbakanı el-Kazimi'nin görüşmede ülkede yapılması planlanan genel seçimlerin gerçekleştirilmesi için BM'den yardım istediği belirtildi. Yeni hükümetin Irak'ın istikrarı ve egemenliği için büyük çabalar harcadığını aktaran el-Kazimi'nin Guterres'e, ülkesinin yaşadığı ekonomik krizi atlatmak için dost ülkelerle uluslararası örgütlerden yardım istediğini belirttiği aktarıldı.

Irak'ın yeni hükümetinin karşılaştığı zorlukları atlatmak için temennilerini ileten BM Genel Sekreteri Guterres'in ise yeni hükümet kabinesinin tamamlanması için başarılar dilediği ifade edildi. Açıklamada iki tarafın, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yanı sıra Irak'taki siyasi, güvenlik ve ekonomik gelişmeleri ele aldıkları duyuruldu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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