iPhone 12 Pro Modeli İlginç Bir Renk ile Geliyor
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iPhone 12 Pro Modeli İlginç Bir Renk ile Geliyor

Tüm dünyanın büyük bir sabırsızlıkla beklediği iPhone 12 Pro modeli ilginç bir renk kullanacak.

iPhone 12 Pro Modeli İlginç Bir Renk ile Geliyor
29.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:51

Tüm dünyanın büyük bir sabırsızlıkla beklediği iPhone 12 Pro modeli ilginç bir renk kullanacak. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bu renk, Apple tarafından ilk defa denenecek. Bakalım iPhone için nasıl bir renk tercih edildi.

Apple şirketi tarafından her yıl düzenli olarak güncellenen iPhone modelleri şimdi de iPhone 12 olarak karşımıza çıkıyor. Henüz piyasaya sunulmayan ancak hakkında çok fazla dedikodu dönen bu cihaz, büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önceden çeşitli kamera detayları ortaya çıkan iPhone 12 ile ilgili bir de renk detayı görüldü.

iPhone 12 Pro modeli diğerlerinden farklı olacak

iPhone 12 Pro modelini konu alan bir iddia ortaya atıldı ve cihazın Navy Blue rengiyle tanıtılacağı söylendi. Bu yeni rengin Apple'ın daha önce cihazlarında kullandığı Midnight Green renginin yerini alacağı gelen iddialar arasında.

Firmanın çıkarmayı düşündüğü iPhone 12 Pro, bu rengi taşıyan konsept tasarım görüntüleri ile yayınlandı. Birçok Apple tutkunu tarafından güzel yorumlar aldı. Laciverte yakın bir renk olan bu yeni renge dair söylentiler, çok uzun bir süre önce ortaya atılmıştı. Şirketin daha önce kullandığı renklerden farklı olan bu renk, aslında biraz Huawei modellerine benziyor.

A14 Bionic, 5G desteği, geliştirilmiş FaceID gibi özelliklere sahip olması beklenen model, aynı zamanda daha önce görülmemiş çok çeşitli renkleri de içerecek. Bu yılın sonlarında tanıtılması düşünülen yeni cihaz, farklı renk seçenekleri sayesinde kullanıcılara hoş bir görüntü sergileyecek. Aşağıda yer alan konsept video ile sizler de bu konuda az çok fikir sahibi olabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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