İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi
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İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi

18.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:30
İnsan hakları avukatları, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (FRONTEX), Yunanistan'ın insan hakları ihlalleri ve mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberlerin artmasıyla, insan hakları avukatlarının, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini durdurmasını istediği bildirildi.

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (FRONTEX), Yunanistan'ın insan hakları ihlalleri ve mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberlerin artmasıyla, insan hakları avukatlarının, FRONTEX'in Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini durdurmasını istediği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sığınmacılara hukuki destek sağlayan Midilli Hukuk Merkezi ve Sivil Toplum Kuruluşu Front-Lex tarafından, FRONTEX Direktörü Fabrice Leggeri'ye 34 sayfalık resmi uyarı yazısı gönderildi.

Yazıda, AB hukukuna aykırı olarak Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği belirtilen FRONTEX'ten Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini durdurması istendi.

Yunanistan'ın bugüne kadar sığınmacıları geri ittiği birçok görüntü daha önce uluslararası basına yansımıştı.

Alman Spiegel dergisinin yaptığı araştırma sonucunda ilk kez FRONTEX yetkililerinin, Yunan sınır muhafızlarının yasa dışı uygulamalarının farkında olduklarını ve bazı durumlarda kendilerinin de geri itmelere karıştıkları belirtilmişti.

Spiegel muhabirlerinin bazı uluslararası program yapımcıları ile birkaç ay boyunca Ege'de yaptığı araştırmada, yasaların çiğnenmesinin Avrupa sınırlarında günlük yaşam haline geldiğini ve AB'nin de buna izin verdiğini gözlemlediği aktarılmıştı.

Görüntülere, yazışmalara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, Yunan sınır muhafızlarının mültecileri açık denize geri ittikleri ve araştırmaların FRONTEX'in de yasa dışı operasyonlarda yer aldığını gösterdiği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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