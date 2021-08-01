İngiltere ve ABD, Umman'da İsrailli petrol tankerine gerçekleştirilen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İngiltere ve ABD, 30 Temmuz'da Umman kıyılarında İsrail'e ait bir petrol tankerine düzenlenen ve 2 gemi mürettebatının hayatını kaybettiği saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

İngiltere ve ABD, 30 Temmuz'da Umman kıyılarında İsrail'e ait bir petrol tankerine düzenlenen ve 2 gemi mürettebatının hayatını kaybettiği saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna inanıyoruz" derken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Eldeki bilgileri incelediğinde, İran'ın bu saldırıyı düzenlediğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

Umman açıklarında İsrailli iş adamı Eyal Ofer'in Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Mercer Street adlı petrol tankeri 30 Temmuz'da saldırıya uğramıştı. Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hareket halindeyken saldırıya uğrayan gemide mürettebattan İngiliz ve Romanya uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tahran yönetimine en sert şekilde karşılık verileceğini söylemişti. İran, İsrail'in suçlamalarını reddederken, İngiltere ve hemen arkasından ABD, Umman'da petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin olaya ilişkin değerlendirmelerinde İran'ın "yasadışı ve katı" saldırıyı gerçekleştirmek için bir veya daha fazla drone kullanmış olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna vardığını duyurdu. Raab, "Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna inanıyoruz. İngiltere, bu kabul edilemez saldırıya karşı ortak bir yanıt üzerinde uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN BU SALDIRIYI DÜZENLEDİĞİNDEN EMİNİZ"

İngiltere'nin hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı basın açıklamasında, "mevcut bilgilere" değinerek ABD'nin 30 Temmuz'da Umman kıyılarındaki Mercer Street petrol tankerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğundan emin olduğunun altını çizdi. Açıklamasında, ABD'nin ayrıntılara girmeden olaya yönelik "uygun bir yanıt" vereceğine ilişkin söz veren Blinken, "Eldeki bilgiler incelendiğinde, 2 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu saldırıyı İran'ın, bölgede giderek artan bir şekilde kullandığı ölümcül bir güç olan tek yönlü patlayıcı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanarak düzenlediğinden eminiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı