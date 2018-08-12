İngiltere Manchester'da Karnavala Silahlı Saldırı: 10 Kişi Yaralı

İngiltere'nin Manchester şehrinde Karayip Karnavalı'nın yapıldığı bölgede düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı.

Polis, yaralananların hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Saldırı, Moss Side bölgesindeki Alexandra Park'ta karnavalın ilk gününden sonra yerel saatle sabah 02.30 civarında yaşandı.

Manchester'da 1972'den bu yana her yıl düzenlenen karnavala binlerce kişi katılıyor.

Moss Side bölgesinden BBC'ye konuşan şiddet karşıtı aktivist Dr. Erinma Bell, silahlı saldırının, etrafına mermi saçmaları atan bir erkek tarafından düzenlendiğini söyledi.

Polis saldırının faillerinin kaç kişi olduğu ve ne tür bir silah kullanıldığına dair bir açıklama yapmadı.



Bölge halkı, karnavalın ilk günü sona erdikten sonra bir grubun sokak partisine devam ettiğini ifade etti.

Bölge, 1980lerden bu yana uyuşturucu, çete ve şiddet bağlantılı olayların sık yaşandığı bir yer.

Bölgedeki okullarda çalışan emekli polis memuru Martin Hardin, son yıllarda silahlı saldırıların azaldığını söyledi.