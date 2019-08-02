İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya INF anlaşmasını ihlal etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin INF'den resmi olarak çekilmesiyle ilgi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'yı suçladı.

Raab mesajında, "Rusya, Avrupa'nın başkentlerini hedef alan, gizlice geliştirdiği ve konuşlandırdığı füze sistemiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonunu getirdi. Uluslararası kuralları küçümseyen tavırları Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Birleşik Krallık, NATO'nun cevabına tam destek veriyor" dedi.

POLONYA DA RUSYA'YI SUÇLADI

Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Polonya, tüm müttefiklerle birlikte ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını desteklemektedir. Bu tepki, Rusya'nın ihlallerine karşı fazlasıyla anlaşılabilir. Rusya, INF anlaşmasının çökmesinden tek başına sorumludur. Rusya'nın anlaşmaya tam uyumla geri dönme konusundaki isteksizliği ABD'ye başka bir şans bırakmadı" dedi.

INF anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

Kaynak: DHA