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İngiltere, Futbol, Spor

İngiltere'de alt liglerin 56 günde tamamlanması planlanıyor

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun tamamlanabilmesi için 56 güne ihtiyaç olduğunu duyurdu.

09.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:38
İngiltere'de alt liglerin 56 günde tamamlanması planlanıyor

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun tamamlanabilmesi için 56 güne ihtiyaç olduğunu duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 3 ligde yer alan 71 takıma gönderilen mektupta, 16 Mayıs'tan önce çalışmalara başlanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabakaların oynanmasına uygun şartların sağlanması durumunda, sezonun play-off maçlarını da içeren bir takvimle yaklaşık 56 günde tamamlanabileceği aktarıldı.

Liglerin yaz mevsimi içerisinde tamamlanmasının amaçlandığı ve müsabakaların seyircisiz olarak oynanacağının varsayıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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