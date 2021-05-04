İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da imamlar kapı kapı gezip yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Bursa'da imamlar kapı kapı gezip yaptıkları yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Yıldırım ilçesinde görev yapan imamlar vakit namazlarından arta kalan zamanlarda kendini hayır işlerine veriyor. İlçedeki iş adamlarından topladıkları yardımları tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götüren imamlar Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sevincine ortak oluyor. İmamlar gıda malzemesinden temizlik maddesine kadar yüzlerce evin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İmamlar yaptıkları örnek davranışla herkesin takdirini kazanıyor.

İlçedeki imamların örnek bir davranışa imza attığını ifade eden Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, "Yıldırım ilçesi Bursa'nın en nadide ilçelerinden bir tanesi. İlçemizde görev yapan imamlarımız ihtiyaç sahiplerini belirleyip ilçedeki iş adamlarının yaptığı yardımları ihtiyaç sahiplerine kapı kapı gezerek dağıtıyor. Yardım paketlerimizde gıda maddelerinden; temizlik maddelerine kadar bir evin ne ihtiyacı varsa hepsi mevcut. İmamlar özverili bir şekilde çalışarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ayrıca hayır sahiplerinin verdiği zekat ve fitrelerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Biz Ramazan'ın ilk haftasında bin aileye ulaşmayı başardık" dedi.

17 günlük tam kapanmada ihtiyaçlarını gidermekte sıkıntı yaşayan dar gelirli aileler; hem hayırseverlere, hem de aracı olan din görevlilerine teşekkür ve dua ettiler. - BURSA

İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İmamlar kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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