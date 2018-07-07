İlklerin Yaşandığı Meclis'teki Yemin Töreninde Bazı Vekiller Ayakta Kaldı

Seçimlerin ardından milletvekillleri bugün Meclis'te yemin ediyor. Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kalması, bazılarının da komisyon sıralarına oturması dikkat çekti.

TBMM GENEL KURULU DURMUŞ YILMAZ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

TARİHİN EN UZUN YEMİN TÖRENİ

550'den 600'e çıkan vekil sayısı ile birlikte Meclis'teki yemin töreni de tarihin en uzunu olacak. Vekillerin 1 dakikalık ortalama yemin etme süresi ile birlikte en az 600 dakikalık bir oturum gerçekleşmiş olacak.

BAZI VEKİLLER AYAKTA KALDI

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri de izliyor.