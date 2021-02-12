Ilgaz Kayak Merkezi yolunun buz tutması ulaşımı olumsuz etkiledi
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Ilgaz Kayak Merkezi yolunun buz tutması ulaşımı olumsuz etkiledi

12.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:47
Ilgaz Kayak Merkezi yolunun buz tutması ulaşımı olumsuz etkiledi

Ilgaz Dağı Kayak Merkezine ulaşımı sağlayan yolun buz tutması nedeniyle araçlar, 45 dakika buzlanan bölümün açılmasını bekledi.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezine ulaşımı sağlayan yolun buz tutması nedeniyle araçlar, 45 dakika buzlanan bölümün açılmasını bekledi.

Sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Ilgaz Dağı Kayak Merkezinin, milli parklar içindeki kısmı buz tuttu. Araçların yolda kalması nedeniyle jandarma, kayak merkezi yolunu trafiğe kapattı.

Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yol nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Yol, tuzlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla kar topu oynayarak zaman geçirdi.

Bölgeye Kırıkkale'den tatil gelen Ümit Karakurt, gazetecilere, 3 aile ile geldiklerini söyledi.

Yolun kapandığını anlatan Karakurt, "Yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz. Yukarıda bir tıkanıklık var ve tıkanıklığın açılmasını bekliyoruz. Yolun kapanması nedeniyle ana yol trafiği de etkileniyor. Yetkililer yolun bir an önce açılması için ilgileniyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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