Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yoğun sise rağmen hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz'da, yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımda, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayma imkanı buluyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçinin, tatil için Ilgaz'a geldiğini söyledi.

Akkaya, "Karabük, Zonguldak, Ankara, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Amasya, Çorum, Samsun ve İstanbul'dan gelen ziyaretçilerimiz var. Ilgaz, her geçen gün daha fazla tanınıyor ve bu sayede daha fazla insan tarafından tercih ediliyor." dedi.

Sis engel değil

Ilgaz'da mevsimin en karlı dönemlerinden birini yaşadıklarını dile getiren Akkaya, "Son dönemde etkili olan soğuk hava dolayısıyla kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Bu akşam da 20 santimetreye yakın kar yağması bekleniyor. Çeşitli yerlerde 'kar yokmuş' diye söylentiler var ama dağda kar kalınlığı oldukça iyi." diye konuştu.

Akkaya, dağda bugün etkili olan sisin, kayak ya da telesiyeje olumsuz bir etkisi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Bora Altınsoy da, İstanbul'dan tatil için Ilgaz'a geldiklerini kaydederek, "Ilgaz'a ilk kez geldim. Hiç kayak tecrübemiz yok ama hafta sonumuzu karlar arasında güzel bir şekilde değerlendirmek istedik. Burası çok güzel bir yer. İsteyen kayak yapıyor, isteyen kızakla kayıyor. Sadece görmek için bile gelinebilecek bir yer." ifadelerini kullandı.