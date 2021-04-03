Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sona erdi
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sona erdi

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sona erdi

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta başlayan kayak sezonu tamamlandı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta başlayan kayak sezonu tamamlandı.

Sezon süresince İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverlerleri ağırlayan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Şebnem Karaaslan AA muhabirine, kayak merkezine Ankara'dan geldiğini söyledi.

Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzellikte olduğunu anlatan Karaaslan, "Şimdi de çok keyifli ama sezon bitmiş. Dinlenmek ve sessizliği dinlemek çok güzel." dedi.

Ilgaz Dağı'nı beğendiğini vurgulayan Gizem Karaaslan da "Sezonun bittiğini tahmin ederek geldik. Buraya orman için geliyoruz. Daha önce de bahar aylarında gelmiştik. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Öte yandan, Ilgaz Dağı'nda geçen yıl açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi'nde ise kayak sezonu devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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