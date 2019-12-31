İlçe sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda
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İlçe sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda

İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3)İKİ KİŞİNİN KATİL ZANLISI SORGULANMAK ÜZERE CİNAYET BÜROYA SEVK EDİLDİİzmir'in Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in katil zanlısı Enver Yıldız, Torbalı İlçe...

31.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:03
İlçe sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda

İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3)

İKİ KİŞİNİN KATİL ZANLISI SORGULANMAK ÜZERE CİNAYET BÜROYA SEVK EDİLDİ

İzmir'in İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in katil zanlısı Enver Yıldız, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi. Sivil polis aracına bindirilen zanlının, battaniye ile üstünün örtülmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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: İlçe sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda
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