İlçe merkezindeki 250 ton kar, kamyonlarla taşındı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları, iş makineleriyle temizleyerek, kamyonlarla ilçe merkezinin dışına taşıdı.

İlçe merkezinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından İmranlı Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçenin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesi'nde çalışma başlatan ekipler, iş makineleriyle biriken karları temizledi. Toplanan yaklaşık 250 ton kar, kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı