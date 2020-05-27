İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu BURSA'nın tanınmış simalarından ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı (53), Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü olarak bulundu.

BURSA'nın tanınmış simalarından ilahiyatçı yazar, Türk musikisi sanatçısı Mürşit Kavurmacı (53), Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mudanya'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nden, Kurşunlu Mahallesi yönüne gidişteki Çamlıbel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden yürüyüş yapmak için çıkan Kavurmacı'yı uzun süre geri dönmeyince ailesi merak ederek aramaya başladı. Yapılan aramada Kavurmacı'nın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği öne sürüldü. Kavurmacı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da tanınan bir isim olan Kavurmacı'nın sosyal medyadaki son paylaşımında "Rahman yücedir" diye yazdığı, oğlunun askerde olduğunu ve bayramda oğlunun hasretini çektiğini belirttiği görüldü.MÜRŞİT KAVURMACI

Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı'nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı, ilahiyat fakültesi mezunu olup, bir süre imam hatiplik, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yaptı. Tasavvuf musikisiyle uğraşan Kavurmacı, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra Bursa Konservatuarı'nda ders aldı, 2000 yılında kurduğu tasavvuf musikisi korosu ile birlikte çalışmalarına devam ediyordu. 'Aşığım Cemaline' ve Vakfı Seher' adlı albümleri de bulunan Kavurmacı, 'Hayatın Pusulası' adlı bir de kitap yazdı.

Kaynak: DHA