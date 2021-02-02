İl Sağlık Müdürü Tiryaki'den Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
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İl Sağlık Müdürü Tiryaki'den Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

02.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:36
İl Sağlık Müdürü Tiryaki'den Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Nizip İlçe Sağlık Müdürü Duygu Ayabakan Çot ve Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Kutlu Uzun'un da hazır bulunduğu ziyarette, sağlık alanıyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Tiryaki, katkı ve desteklerinden dolayı Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Tiryaki ve beraberindekilere teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Belediye olarak tüm kurumlarla iletişim ve iş birliği halinde olarak halkımıza en güzel şekilde hizmet vermek için ne gerekirse yapıyoruz. Nizip Belediyesi olarak üzerimize düşen konularda gerekeni yaparak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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