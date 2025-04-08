İklim yasası onaylanırsa ne olur? İklim kanunun amacı nedir?

İklim Kanunu onaylandığında Türkiye'de nelerin değişeceği, hangi alanlarda yeni düzenlemelerin devreye gireceği merak konusu oldu. İklim Yasası'nın amacı, kapsamı ve toplum üzerindeki etkileri vatandaşlar ve uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle çevre, ekonomi ve enerji alanlarına yansıyacak bu yasal düzenlemenin detayları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, iklim yasası onaylanırsa ne olur? İklim kanunun amacı nedir? İklim kanunu vatandaşlar arasında neden tartışılıyor? İşte, detaylar…

İKLİM KANUNU NELERİ KAPSIYOR?

Tasarı; sera gazı emisyonlarının azaltılmasından yeşil finansmana, emisyon ticaret sistemi kurulmasından yerel iklim kurullarına kadar birçok başlıkta yasal çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda atılacak adımların ana zeminini oluşturacak.

İklim yasası TBMM

İKLİM KANUNU NEDİR?

İklim Kanunu, bir ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çıkardığı yasal düzenlemeleri kapsayan çerçeve bir yasadır. Bu kanunla birlikte amaçlanan, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yeşil dönüşümün desteklenmesi, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğine karşı ulusal stratejilerin yasal zemine oturtulmasıdır. İklim Kanunu, çevre ve sürdürülebilirlik açısından olumlu hedefler taşısa da, bazı çevrelerce kısa ve orta vadede ekonomik ve sosyal zararlar doğurabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İşte, iklim yasasının potansiyel zararlar ve tartışmalı yönler:

1. Ekonomik Yük ve Artan Maliyetler

Karbon salımı yapan işletmeler için getirilecek karbon vergisi, emisyon izinleri ve dönüşüm yatırımları, ciddi maliyet anlamına geliyor. Bu maliyet artışı, özellikle enerji, ulaşım, inşaat ve sanayi sektörlerinde üretim maliyetlerini yükseltebilir. Artan maliyetler doğrudan ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyabilir, yani tüketici enflasyonu üzerinde baskı oluşturabilir.

2. İstihdam Kaybı Riski

Fosil yakıt sektörlerinde (kömür, petrol, doğalgaz) çalışan binlerce kişinin işini kaybetme riski bulunuyor. Yasa "adil geçiş" ilkesini savunsa da, yeterli sosyal destek ve yeniden istihdam planı olmazsa, işsizlik artışı yaşanabilir.

İklim yasası onaylanırsa ne olur

3. KOBİ'ler ve Küçük Üreticiler Üzerinde Baskı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, gerekli teknolojik dönüşüm ve uyum yatırımlarını yapmakta zorlanabilir. Bu da bazı işletmelerin faaliyetlerini azaltması veya tamamen durdurması ile sonuçlanabilir.

4. Yatırım ve Üretimde Belirsizlik

Henüz uygulanma esasları tam netleşmeyen yasa maddeleri, yatırımcılar için kararsızlık ve bekleme süreci yaratabilir. Özellikle yeni girişimler ve sanayi yatırımları konusunda çekimserlik görülebilir.

6. Yerel Yönetimler ve Belediyeler İçin Ek Sorumluluk

İl İklim Kurulları ve yerel eylem planlarıyla birlikte belediyelere yeni görevler yükleniyor. Ancak bu görevler için ek bütçe ve insan kaynağı sağlanmazsa, uygulama zafiyetleri yaşanabilir.

İklim kanunun amacı nedir

İKLİM YASASI ONAYLANIRSA NE OLUR?

Türkiye'de İklim Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte sera gazı emisyonlarının azaltılması yasal zorunluluk haline gelecek, karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemi uygulanacak, sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde yeşil dönüşüm başlayacak. İşletmeler karbon ayak izini raporlamakla yükümlü olacak, çevreye zararlı faaliyetlere ise para cezaları getirilecek. Aynı zamanda yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve yeşil finansman gibi alanlarda yeni fırsatlar doğacak. Bu düzenleme, Türkiye'nin Paris Anlaşması ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşması açısından kritik önem taşıyor.